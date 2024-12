Lucas Lucco preocupa fãs ao expor fragilidade emocional em vídeo: ‘Mundo bipolar’ Lucas Lucco preocupa fãs ao expor fragilidade emocional em vídeo: ‘Mundo bipolar’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/12/2024 - 11h30 (Atualizado em 02/12/2024 - 11h30 ) twitter

Lucas Lucco

Lucas Lucco, de 33 anos, compartilhou um vídeo no TikTok, que deixou seus fãs preocupados. Nele, o cantor sertanejo aparece logo ao acordar, visivelmente abalado, lavando o rosto e escovando os dentes, enquanto uma música melancólica toca ao fundo. “Acorde comigo mal do nada”, diz ele no vídeo, com a legenda “Bem-vindo ao meu mundo bipolar”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para entender mais sobre a situação de Lucas Lucco e suas reflexões sobre saúde mental.

