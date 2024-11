Lucas Rangel comemora recuperação antes do casamento: ‘Chances de voltar a andar eram impossíveis’ Lucas Rangel comemora recuperação antes do casamento: ‘Chances de voltar a andar eram impossíveis’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/11/2024 - 10h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lucas Rangel comemora recuperação antes do casamento

Nesta quarta-feira (6), o influenciador Lucas Rangel compartilhou com seus seguidores nas redes sociais o progresso surpreendente de seu pós-operatório. Após sofrer uma fratura no tornozelo em três locais distintos, Rangel se submeteu a uma cirurgia e enfrentou sessões intensivas de fisioterapia para conseguir caminhar até a data de seu casamento com Lucas Bley, que ocorrerá em menos de uma semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Leandro Hassum reflete sobre emagrecimento 10 anos após bariátrica: ‘A luta não para’

Corpo de Liam Payne aterrissou no Rio de Janeiro antes de seguir para Londres

Cezar Black se emociona em desabafo sobre estado de saúde do seu cachorro: ‘Estou desolado’