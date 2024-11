Lucas Rangel tem fortuna de 10 bilhões? Saiba o que o influencie disse sobre a notícia Lucas Rangel tem fortuna de 10 bilhões? Saiba o que o influencie disse sobre a notícia Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/11/2024 - 10h29 (Atualizado em 09/11/2024 - 10h29 ) twitter

Lucas Rangel

Lucas Rangel foi às redes sociais para brincar com os rumores de que seria o criador de conteúdo mais rico do Brasil, com uma fortuna estimada em R$10 bilhões. A notícia, que rapidamente viralizou, gerou muitos comentários, e Rangel não hesitou em compartilhar seu ponto de vista com os seguidores, aproveitando o momento para descontrair sobre o assunto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV!

