Lucas Tylty na Arábia Saudita

Lucas Tylty, empresário e cofundador do app R10 Score, viaja à Arábia Saudita a convite exclusivo da Saudi Pro League (SPL), em um movimento que visa posicionar a plataforma de estatísticas esportivas no mercado internacional. A convite do campeonato, Tylty acompanhará de perto clássicos como Al Ahli x Al Ittihad e Al Hilal x Al Nassr, encontros que prometem acender a rivalidade em campo e atrair grande atenção global.

