Luciana Gimenez revela seu maior medo após acidente de esqui

A apresentadora Luciana Gimenez, de 54 anos, revelou em seu Instagram, na segunda-feira (25), o temor que sentiu de perder a perna após um acidente de esqui durante as férias em Aspen, EUA, em janeiro de 2023. Durante a viagem com os filhos, ela fraturou a perna e detalhou suas preocupações no atendimento médico.

