Luciano Huck mobiliza vaquinha para entregador agredido em Natal

Luciano Huck (Foto Reprodução Redes Sociais)

O apresentador Luciano Huck usou as redes sociais nesta quarta-feira (19) para divulgar uma campanha de arrecadação em apoio a Jhonny, um entregador de aplicativo brutalmente agredido no último sábado (15) em Natal (RN). O trabalhador foi atacado por um cliente, praticante de jiu-jítsu, após se recusar a subir até o apartamento com a entrega. Durante a agressão, Jhonny foi imobilizado, caiu no chão e chegou a sangrar pela boca.

Saiba mais sobre essa história emocionante e como você pode ajudar consultando a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

