Ludmilla ajuda família que teve kombi atingida por tiroteio e paga conserto Dona do veículo agradeceu a cantora pela ajuda: 'Me deu o direito de voltar a trabalhar'. Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 29/01/2025 - 10h07 )

Ludmilla (Foto Instagram)

Ludmilla emocionou a web ao demonstrar solidariedade com uma moradora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A cantora arcou com os custos do conserto da kombi de Priscilla Oliveira, que foi atingida por tiros durante um tiroteio na comunidade, deixando o veículo completamente danificado.

Saiba mais sobre essa emocionante história e o gesto de solidariedade de Ludmilla consultando a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

