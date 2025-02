Ludmilla recebe presente especial de Vini Jr. para sua filha, Zuri; veja o que é Jogador do Real Madrid envia uniforme autografado para a primogênita da cantora com Brunna Gonçalves O conteúdo Ludmilla recebe presente... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ludmilla e Brunna (Foto Reprodução Redes Sociais)

Ludmilla não conteve a emoção ao ganhar um presente especial do jogador Vini Jr., do Real Madrid. A cantora compartilhou em seu Instagram a foto de um pequeno uniforme do time espanhol, enviado pelo atleta para sua futura filha, Zuri, fruto de seu relacionamento com Brunna Gonçalves. A peça ainda veio autografada com um recado carinhoso do jogador: “Para Zuri. Beijos com muito carinho do titio.”

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa linda história!

Leia Mais em Feed TV:

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá reatam relação após anos da tragédia Isabella Nardoni

Selton Mello mostra bastidores de ‘Anaconda’ com Jack Black e Thandiwe Newton; confira!

Conheça a cantora chamada de ‘nova Joelma’ que acusa Ximbinha de assédio