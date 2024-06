Luisa Mell esclarece polêmica sobre projeto de pagar R$450 por adoção

Alto contraste

Luisa Mell (Foto: Reprodução/Video/Band FM)

A ativista e protetora animal Luisa Mell marcou presença no programa Estação Band FM e abordou um assunto que repercutiu muito recentemente: o projeto de lei do governo do Rio Grande do Sul, que visava o pagamento de R$ 450 para quem adotasse os animais dos abrigos, como um método de resolver a situação dos locais lotados.

