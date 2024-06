Madonna enfrenta processo por conteúdo sexual na Celebration Tour A performance de Madonna durante a Celebration Tour deu o que falar e dividiu a opinião do público. Entretanto, de acordo com o site...

Alto contraste

A+

A-

Madonna estaria enfrentando processo por ‘conteúdo sexual’ na Celebration Tour

A performance de Madonna durante a Celebration Tour deu o que falar e dividiu a opinião do público. Entretanto, de acordo com o site americano The Blast, um homem parece ter levado a sério o 'desgosto' pelo conteúdo sexual durante a apresentação e resolveu mover um processo contra artista.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Madonna estaria enfrentando processo por ‘conteúdo sexual’ na Celebration Tour

• Mãe de Marília Mendonça expõe mudança de Murilo Huff após morte da cantora: ‘Virou homem’

• Rapper Oruam convoca ataques contra Luana Piovani em redes sociais; veja resposta



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.