Mãe de suposta filha de Neymar cria vaquinha online para exame de DNA Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/11/2024 - 11h49 (Atualizado em 25/11/2024 - 11h49 )

Mãe de suposta filha de Neymar cria vaquinha online para exame de DNA

A modelo húngara Gabriella Gáspár surpreendeu ao lançar, no último domingo (24), uma campanha de arrecadação de fundos com o objetivo de realizar um exame de DNA que, segundo ela, confirmaria que sua filha, Jázmin Zoé, de 10 anos, é fruto de um suposto relacionamento com Neymar Jr. A meta estipulada para a vaquinha é de € 10 mil, aproximadamente R$ 60,6 mil.

