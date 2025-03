Mãe de três aos 25, Virginia Fonseca abre o jogo sobre próxima gravidez Virginia Fonseca fala sobre ter mais filhos e comenta sobre criação dos herdeiros O conteúdo Mãe de três aos 25, Virginia Fonseca abre... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 31/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 31/03/2025 - 12h29 ) twitter

Virginia Fonseca (Foto Reprodução Redes Sociais)

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca, de 25 anos, mãe de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e do pequeno José Leonardo, de apenas seis meses, afirmou recentemente que não pretende aumentar a família. Casada com o cantor Zé Felipe, de 26 anos, Virginia foi direta ao responder uma pergunta de um seguidor sobre o assunto em suas redes sociais. Ao ser questionada na caixinha de perguntas se planejava ter mais filhos, a resposta veio curta e objetiva: “Nops”, acompanhada do gesto de negação com o dedo.

