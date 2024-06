Maiara, dupla de Maraísa, vive um novo affair; saiba quem é Solteira já faz um tempo, a cantora sertaneja Maiara estaria com um novo affair. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal...

Solteira já faz um tempo, a cantora sertaneja Maiara estaria com um novo affair. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Maiara estaria vivendo um romance com o cantor Hugo, que faz parte da dupla sertaneja com Guilherme.

