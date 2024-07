Maiara e Maraisa Abandonam Tributo a Marília Mendonça: Entenda o Motivo O anúncio dos artistas que participarão do show de tributo a Marília Mendonça, que acontecerá em 5 de outubro, causou surpresa e... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 31/07/2024 - 10h03 (Atualizado em 31/07/2024 - 10h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Maiara e Maraisa (redes sociais: Instagram)

O anúncio dos artistas que participarão do show de tributo a Marília Mendonça, que acontecerá em 5 de outubro, causou surpresa e espanto entre os fãs da cantora ao revelar a ausência de Maiara e Maraisa, amigas próximas da falecida sertaneja. A decisão de não participar do evento partiu de Maiara, que declarou não ter condições psicológicas para se apresentar no estádio onde já haviam performado juntas com o projeto Patroas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Maiara e Maraísa desistem de participar do tributo a Marília Mendonça; saiba o motivo

• Atriz de ‘Reis’ abre o jogo sobre possível participação em ‘A Fazenda’

• Maiara abandona remédios para dormir e adere a nova prática; saiba qual