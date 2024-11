Maiara e Maraisa esclarecem rumores de fim da dupla: ‘A gente divide um sonho’ Maiara e Maraisa esclarecem rumores de fim da dupla: ‘A gente divide um sonho’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/10/2024 - 12h30 (Atualizado em 28/10/2024 - 12h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maiara e Maraisa

Maraisa, enquanto cuida da saúde, esclareceu rumores sobre uma possível separação da dupla com Maiara, com quem compartilha a vida desde o nascimento. Neste domingo (27), as duas foram convidadas do programa Domingão com Huck, onde cantaram sucessos como “Medo Bobo” e “Esqueça-Me Se For Capaz,” parceria com Marília Mendonça.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV!

Leia Mais em Feed TV:

Após publicar ‘foto grávida’, Anitta exibe ultrassom: ‘Não é lindo?’

Descubra o segredo para a ‘boa relação’ entre Ana Paula Siebert e filhos de Roberto Justus

‘A Fazenda 16’: Zaac quebra o silêncio e se pronuncia sobre desistência do reality