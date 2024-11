Maiara surpreende fãs com vídeo que lembra Anitta Maiara é confundida com Anitta em vídeo e recebe elogios nas redes. A cantora fala sobre sua magreza e comemora conquistas na academia... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/10/2024 - 11h49 (Atualizado em 14/10/2024 - 11h49 ) twitter

Na manhã desta segunda-feira (14), a cantora Maiara, de 36 anos, foi confundida com Anitta, de 31 anos, em um vídeo recente publicado em suas redes sociais. No clipe, Maiara aparece “apagando todas as memórias” enquanto faz uma pose séria ao fundo. O engano dos fãs gerou diversos comentários, incluindo um dos mais curtidos: “Olhei rápido, achei que era Anitta. Olhei de novo e era a Maiarinha.”

