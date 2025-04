Maidê Mahl reaparece nas redes e emociona ao falar sobre recuperação Atriz se pronuncia pela primeira vez após desaparecimento e internação; amigos organizam vaquinha para apoiar tratamento O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h46 ) twitter

Maidê Mahl (Foto Reprodução Redes Sociais)

Após meses de silêncio, Maidê Mahl, de 32 anos, voltou a se pronunciar publicamente nas redes sociais no último fim de semana. A atriz, que enfrentou um grave episódio de saúde no final de 2024, compartilhou um vídeo antigo em seu perfil do Instagram, emocionando fãs e amigos ao mostrar otimismo diante de sua recuperação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante história!

