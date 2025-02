Maíra Cardi aborda diagnóstico de autismo do marido após polêmica nas redes sociais Coach explica comportamento de Thiago Nigro e conta com análise de especialista sobre o transtorno O conteúdo Maíra Cardi aborda diagnóstico... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/01/2025 - 15h08 (Atualizado em 17/01/2025 - 15h08 ) twitter

Maíra Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi (41) revelou que Thiago Nigro (34), seu marido, foi diagnosticado com um leve grau de autismo. A revelação aconteceu após uma polêmica nas redes sociais, gerada pela publicação de um vídeo do feto do casal, perdido em uma gravidez recente. A repercussão negativa do vídeo trouxe à tona a condição do empresário e levantou discussões sobre como o transtorno pode influenciar sua maneira de lidar com sentimentos e situações.

Para entender melhor essa importante discussão sobre autismo e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

