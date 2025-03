Maíra Cardi celebra casamento do filho: ‘Não sai comendo todo mundo’ Influenciadora compartilha momentos especiais da união de Lucas Cardi e Thuani Todeschini, enquanto lida com preocupação médica com... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maíra Cardi e seus filhos (Foto Reprodução Instagram)

Maíra Cardi está vivendo um momento intenso em sua vida familiar. De um lado, a influenciadora celebra a proximidade do casamento de seu primogênito, Lucas Cardi, com a atriz Thuani Todeschini. Do outro, enfrenta uma preocupação com a saúde da filha caçula, Sophia, de apenas 6 anos, que precisou ser levada ao hospital após sentir dores no coração.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para ler a matéria completa!

Leia Mais em Feed TV:

Filha de Kelly Key revela transtorno alimentar: ‘Comia minhas emoções’

Sabrina Sato e Nicolas Prattes embarcam para lua de mel na África do Sul

Mãe de Whindersson Nunes se pronuncia sobre internação do humorista