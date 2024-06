Maíra Cardi compartilha experiência de jejum de 5 dias

Alto contraste

Maira Cardi

Maíra Cardi, aos 40 anos, revelou detalhes de seu jejum nas redes sociais nesta sexta-feira (28). O jejum consiste na privação parcial ou total de alimentos por um período específico. Pode ser feito para emagrecimento, como o jejum intermitente, ou com fins religiosos. No entanto, a influenciadora digital não esclareceu seu objetivo com o jejum.

