Maíra Cardi corta ajuda financeira ao filho após casamento: ‘Não quero estragar o casamento dele’ Coach diz que decisão busca estimular a independência do filho e evitar interferências na nova vida a dois: "Ele tem que ouvir a esposa... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maira e Lucas Cardi (Foto: Redes Sociais)

Prestes a se casar com Thuani Todeschini, Lucas Cardi vai iniciar uma nova fase em sua vida — sem o apoio financeiro da mãe, Maíra Cardi. A empresária, que arcou com os custos do casamento marcado para este mês, afirmou que a ajuda chega ao fim após a cerimônia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre essa decisão impactante!

Leia Mais em Feed TV:

Maya Massafera desabafa sobre ataques após transição: “O hate vem de todos os lados”

Influenciadora brasileira revela que homem tentou dopá-la nos EUA: “Minha adrenalina foi lá em cima”

Herdeiro de Gugu Liberato fala sobre possível carreira na TV: “Seria gratificante seguir os passos do meu pai”