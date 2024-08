Maisa Compartilha Momento de Superação Após Incidente Trágico Neste domingo (04), durante o Fantástico, Maisa concedeu uma entrevista à Eliana, onde relembrou os momentos de horror que viveu... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/08/2024 - 10h47 (Atualizado em 05/08/2024 - 10h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Maisa (Foto Reprodução X e TV Globo)

Neste domingo (04), durante o Fantástico, Maisa concedeu uma entrevista à Eliana, onde relembrou os momentos de horror que viveu no ano passado, enquanto estava em um apartamento no 26º andar de um edifício na zona norte do Recife, em Pernambuco, que acabou pegando fogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• João Guilherme se declara para Bruna Marquezine em vídeo aos beijos

• Eliana e Maísa se unem e mandam recado para Silvio Santos: ‘Tudo que a gente viveu’

• Caçulinha, músico do ‘Domingão do Faustão’, morre aos 86 anos