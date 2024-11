Maisa fala sobre sua personagem em ‘Garota do Momento’: ‘Problemática’ Maisa fala sobre sua personagem em ‘Garota do Momento’: ‘Problemática’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/11/2024 - 14h30 (Atualizado em 06/11/2024 - 14h30 ) twitter

Maisa em Garota do Momento

Maisa, de 22 anos, revelou que sua personagem, Bia, em Garota do Momento, terá diálogos polêmicos e carregados de preconceitos ao longo da novela. A trama, que estreou na última segunda-feira (4), teve as primeiras cenas de Maisa exibidas no segundo capítulo, na terça-feira (5).

