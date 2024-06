Maraisa brinca com peso de Maiara: 'Emagrece 500kg, não tem um tecido adiposo' As irmãs Maiara e Maraisa são conhecidas por brincarem uma com a outra, e o emagrecimento da primeira voz da dupla não passaria despercebido...

Maraisa faz brincadeira com peso de Maiara: ‘Emagrece 500kg, não tem um tecido adiposo’

As irmãs Maiara e Maraisa são conhecidas por brincarem uma com a outra, e o emagrecimento da primeira voz da dupla não passaria despercebido. Em suma, há algumas semanas muitas pessoas começaram a falar sobre o quão magra a atual affair de Hugo, dupla com Guilherme, está.

