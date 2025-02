Maraisa publica vídeo com indireta e fim do affair com Fernando Mocó é apontado Essa não é a primeira vez que a cantora posta uma suposta indireta para o noivo O conteúdo Maraisa publica vídeo com indireta e fim... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 27/02/2025 - 10h46 ) twitter

Maraisa e Fernando Mocó (Foto: Instagram)

Os rumores sobre o possível término entre Maraisa e Fernando Mocó têm movimentado as redes sociais nos últimos dias. Desde que a cantora deixou de seguir o noivo no Instagram – e foi retribuída da mesma forma –, os fãs começaram a especular sobre o fim do relacionamento. A ausência de declarações públicas por parte do casal só tem alimentado ainda mais as suspeitas.

Para mais detalhes sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

