Maria Lina compartilha sua dor e saudade em entrevista emocionante Em uma entrevista à revista Quem, Maria Lina abriu as portas do seu novo apartamento em São Paulo e mostrou alguns detalhes especiais...

Maria Lina (Foto Instagram)

Em uma entrevista à revista Quem, Maria Lina abriu as portas do seu novo apartamento em São Paulo e mostrou alguns detalhes especiais do lugar. Um destes, um grande quadro que representa o nascimento do filho, João Miguel, fruto da relação com Whindersson Nunes. É importante recordar que o bebê nasceu prematuro, com apenas 22 semanas, e acabou não resistindo.

