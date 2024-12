Marido de Isabel Veloso abre jogo sobre internação durante gravidez: ‘Deu sustinho’ Em entrevista exclusiva, Lucas compartilha detalhes sobre o susto vivido pela família e o estado de saúde de Isabel, que segue com... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/12/2024 - 17h50 (Atualizado em 05/12/2024 - 17h50 ) twitter

Isabel Veloso e Lucas (Foto Reprodução Redes Sociais)

Lucas Borbas, empresário de 27 anos e marido de Isabel Veloso, de 18, concedeu uma entrevista exclusiva à Quem para falar sobre a recente internação de sua esposa, que está grávida e em tratamento contra um câncer. A influenciadora usou seus stories no início da semana para compartilhar com os seguidores o que estava acontecendo. “Os planos não foram bem como a gente imaginava. Tutu [apelido do bebê] deu um sustinho, mas amanhã ganharemos alta, se Deus quiser”, disse Isabel.

Para mais detalhes sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

