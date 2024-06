Matheus Vargas mostra agenda lotada e gera comparações com Zé Felipe O filho de Leonardo com Liz Vargas, Matheus Vargas, mostrou através das redes sociais que está com a agenda de shows lotada para...

Matheus Vargas expõe agenda lotada e gera comparações com Zé Felipe

O filho de Leonardo com Liz Vargas, Matheus Vargas, mostrou através das redes sociais que está com a agenda de shows lotada para o São João. A carreira do artista, no entanto, se difere da do irmão, Zé Felipe.

