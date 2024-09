MC Binn compartilha superação e momentos difíceis da sua trajetória MC Binn relembra dificuldades que enfrentou no início da carreira O conteúdo MC Binn recorda o passado e revela ter passado fome: ‘... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/09/2024 - 10h12 (Atualizado em 03/09/2024 - 10h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

images (4)

MC Binn emocionou seus seguidores nesta segunda-feira, 2 de setembro, ao compartilhar um vídeo em que relembra os desafios que enfrentou no início de sua carreira. No vídeo, ele conta que sonhava em ouvir suas músicas tocando nos carros das pessoas, mas não tinha sequer um carro para ouvir suas próprias criações. Com o tempo, porém, essa realidade mudou.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• MC Binn recorda o passado e revela ter passado fome: ‘Muita dificuldade’

• Jojo Todynho perde a paciência e faz desabafo: ‘Não to aguentando’

• Yasmin Brunet esclarece rumores de volta com Gabriel Medina e possibilidade de reconciliação