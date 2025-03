MC Daniel compartilha rotina com o filho e se declara: ‘Até o fim’ Funkeiro revela decisão de cuidar pessoalmente de Rás nos primeiros meses O conteúdo MC Daniel compartilha rotina com o filho e se... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/03/2025 - 12h10 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MC Daniel (Foto Reprodução Instagram)

MC Daniel tocou o coração dos fãs ao publicar um registro carinhoso ao lado do filho, Rás, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Lorena Maria. O bebê, que completará um mês na próxima terça-feira (18), surgiu atento à câmera no colo do pai. “Eu por você e você por mim até o fim, moleque. Agora o corre é dobrado e o foco é você”, declarou o cantor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a rotina do cantor e seu filho!

Leia Mais em Feed TV:

Fernanda Montenegro se despede do cinema aos 95 anos

Isis Valverde e Marcus Buaiz planejam casamento luxuoso de R$ 5 milhões

Dado Dolabella fala sobre Wanessa Camargo e esclarece rumores de reconciliação