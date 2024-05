MC Daniel revela: Qual a mulher ideal para o cantor? MC Daniel já viveu romances com belas e famosas mulheres. Os relacionamentos com Mel Maia, Yasmin Brunet, e até mesmo um suposto...

Alto contraste

A+

A-

Qual a mulher ideal para MC Daniel? O cantor revela

MC Daniel já viveu romances com belas e famosas mulheres. Os relacionamentos com Mel Maia, Yasmin Brunet, e até mesmo um suposto affair com Jade Picon… No entanto, o músico atualmente não está em busca de um amor e deixa isso claro. "Até que se prove o contrário, sou imbeijável porque estou focado na minha carreira", declarou.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Qual a mulher ideal para MC Daniel? O cantor revela

• Morta e substituída! Saiba o que Avril Lavigne acha sobre a famosa teoria

• Areia do show de Madonna é vendido como item de colecionador; saiba preço



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.