MC Daniel revolta fãs ao escolher padrinho acusado de agredir mulher A escolha do cantor e Lorena Maria para padrinho de seu filho, Rás, gerou indignação entre os fãs O conteúdo MC Daniel revolta fãs... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 24/02/2025 - 15h07 ) twitter

MC Daniel, Lorena Maria e Rás (Foto Instagram)

MC Daniel e sua noiva, Lorena Maria, deram as boas-vindas ao pequeno Rás e já definiram os padrinhos do bebê. Enquanto Anitta foi escolhida como madrinha, a decisão de nomear um certo padrinho desagradou parte do público.

Para saber mais sobre essa polêmica escolha e as reações dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

