MC Danny exige pagamento de DJ Ivis em desabafo nas redes sociais Cantora expôs o DJ que já foi preso por agredir a ex-esposa. O conteúdo MC Danny se revolta e cobra dívida de DJ Ivis publicamente... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/09/2024 - 13h03 (Atualizado em 12/09/2024 - 13h03 ) ‌



MC Danny e DJ Ivis (Foto Reprodução Redes Sociais)

MC Danny ganhou fama com a música “Não Pode Se Apaixonar”, uma colaboração com DJ Ivis e Xand Avião. A canção se tornou um fenômeno no TikTok e nas redes sociais, consolidando o sucesso da artista. Além disso, junto com o DJ, ela também lançou a música “Bundão”, em 2021.

