MC Guimê vira réu após cancelar show e pode ter que pagar R$ 60 mil Cantor enfrenta ação judicial de R$ 60 mil por danos causados após cancelar apresentação horas antes do evento, em 2022 O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/05/2025 - 12h20 (Atualizado em 05/05/2025 - 12h20 ) twitter

MC Guime (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Uma apresentação que deveria acontecer no interior do Mato Grosso do Sul em fevereiro de 2022 se transformou em uma disputa na Justiça envolvendo o cantor MC Guimê. O artista, conhecido no cenário do funk nacional, é alvo de uma ação indenizatória no valor de aproximadamente R$ 60 mil, por supostos danos materiais e morais.

