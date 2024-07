MC Loma vive momento de desespero com a filha MC Loma, de 21 anos, viveu um momento de tensão na noite do último domingo (14), quando sua filha Melanie, de 1 ano, engasgou com...

Mc Loma (redes sociais: Instagram)

MC Loma, de 21 anos, viveu um momento de tensão na noite do último domingo (14), quando sua filha Melanie, de 1 ano, engasgou com um pedaço de coxinha. A cantora estava jantando em uma padaria com Mariely Santos, uma das Gêmeas Lacração, quando o incidente ocorreu.

