MC Mirella expõe tentativa de flerte de Yuri Lima: ‘Nem respondi’ Após revelação escandalosa da traição do jogador Yuri com sua parceira Iza, MC Mirella, revelou nos comentários de uma página no...

Mc Mirella; Yuri e Iza (redes sociais: Instagram)

Após revelação escandalosa da traição do jogador Yuri com sua parceira Iza, MC Mirella, revelou nos comentários de uma página no Instagram, que ele havia enviado uma mensagem para ela. Segundo a artista, foi logo após a notícia da gravidez de IZA se tornar pública.

