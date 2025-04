MC Poze do Rodo se revolta com apreensão de bens e desabafa: ‘Devolve meus bagulhos’ Cantor critica a demora na devolução de seus pertences e questiona abordagem da polícia em caso envolvendo sua esposa, Viviane Noronha... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 08/04/2025 - 12h07 ) twitter

MC Poze (Foto Reprodução Redes Sociais)

MC Poze do Rodo, de 26 anos, usou suas redes sociais na manhã desta terça-feira (8) para expressar indignação com a apreensão de bens realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os itens foram levados em novembro de 2024 durante a Operação Rifa Limpa, que investiga rifas ilegais, e até agora não foram devolvidos ao cantor e sua esposa, a influenciadora Viviane Noronha, de 20 anos.

Para saber mais sobre a revolta do cantor e os detalhes da apreensão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

