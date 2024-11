Megan Fox anuncia gravidez com Machine Gun Kelly Megan Fox anuncia gravidez com Machine Gun Kelly Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/11/2024 - 18h51 (Atualizado em 11/11/2024 - 18h51 ) twitter

Megan Fox anuncia gravidez

Megan Fox anunciou nesta segunda-feira, 11, que está grávida de seu quarto filho, fruto do relacionamento com Machine Gun Kelly. A notícia pegou os fãs de surpresa, marcando um novo capítulo na vida do casal.

