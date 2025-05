Meghan Markle é alvo de possível processo após mulher alegar queimaduras causadas por receita de sais de banho Diabética afirma ter sofrido lesões graves após seguir sugestão de sais de banho mostrada no programa Com Amor, Meghan O conteúdo Meghan... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/05/2025 - 15h47 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h47 ) twitter

Meghan Markle (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

Uma receita caseira de sais de banho apresentada por Meghan Markle no documentário Com Amor, Meghan, da Netflix, tornou-se o centro de uma polêmica legal nos Estados Unidos. A norte-americana Robin Patrick, moradora de Maryland, afirmou que sofreu queimaduras severas após testar a mistura sugerida pela Duquesa de Sussex, o que a levou a ameaçar processar Markle e os produtores do programa em até US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 60 milhões).

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

