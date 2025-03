Melody revela novo affair poucos dias após término: ‘Todo malhado’ Cantora assume relacionamento com atleta nas redes sociais: "My love" O conteúdo Melody revela novo affair poucos dias após término... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/03/2025 - 12h06 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h06 ) twitter

Melody (Foto: Instagram)

Menos de duas semanas após anunciar o fim do relacionamento com o estudante de Odontologia Guilherme Stábile, Melody revelou que está vivendo um novo romance. Desta vez, ela assumiu o namoro com o fisiculturista João Pancera, de 19 anos. O anúncio foi feito por ela mesma, através de uma postagem no Instagram, nesta terça-feira (11), em que aparece abraçada ao rapaz e se declarou com um simples: “My love”.

Para mais detalhes sobre essa nova fase na vida de Melody, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

