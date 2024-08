Memórias de Ellen Rocche sobre Silvio Santos: Respeito e Carinho nos Bastidores Ellen Rocche, relembrou sua trajetória ao lado de Silvio Santos, que faleceu no sábado (17), aos 93 anos. Ela contou que sua primeira... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/08/2024 - 13h57 (Atualizado em 19/08/2024 - 13h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ellen Rocche, relembrou sua trajetória ao lado de Silvio Santos, que faleceu no sábado (17), aos 93 anos. Ela contou que sua primeira oportunidade na TV aconteceu quando participou como candidata do programa Xaveco, no SBT.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Isabel Veloso tranquiliza internautas sobre gravidez e rebate acusações de ‘farsa’

• Eliana revela ter presenteado Silvio Santos com algo que ele amava; saiba o que

• Médico de Silvio Santos expõe a experiência de ter cuidado do apresentador: ‘Maior desafio e privilégio’