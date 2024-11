Milionário! Saiba qual a fortuna de Donald Trump Milionário! Saiba qual a fortuna de Donald Trump Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/11/2024 - 11h29 (Atualizado em 10/11/2024 - 11h29 ) twitter

Donald Trump

A vitória nas urnas de Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos na quarta-feira (6/11), não só o catapultou ao cargo, mas também resultou no crescimento de sua fortuna. De acordo com o ranking em tempo real de bilionários da Forbes, até as 14h do mesmo dia, Trump havia visto sua riqueza aumentar em mais de 400 milhões de dólares (aproximadamente R$ 2,3 bilhões) apenas nas primeiras horas após sua eleição.

