Momentos emocionantes de Zezé Di Camargo com a filha ainda na barriga
Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7
17/10/2024 - 14h10 (Atualizado em 17/10/2024 - 14h10 )

Graciele e Zezé Di Camargo (Foto: Instagram)

Zezé Di Camargo está contando os dias para a chegada da filha, Clara, fruto do casamento com Graciele Lacerda. Na noite da última quarta-feira, 16, o cantor encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo carinhoso no qual aparece conversando com a barriga da esposa, que já está no segundo trimestre da gestação.

‌



