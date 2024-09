Momentos especiais de Sheron Menezzes no Anoitecer Inhotim Atriz, que esteve no evento do Instituto Inhotim a convite de Stella Pure Gold, publicou nas redes sociais todo o glamour da festa...

Na noite do último sábado (31) aconteceu a terceira edição do Anoitecer Inhotim, festa de arrecadação de fundos do Instituto Inhotim, museu de arte contemporânea e Jardim Botânico, localizado em Brumadinho (MG). O evento contou com presenças estreladas, entre elas, da atriz Sheron Menezzes que, a convite de Stella Pure Gold, fez registros exclusivos dos momentos especiais no espaço que mistura exposições e natureza e publicou em suas redes sociais.

