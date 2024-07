Musa do Onlyfans aceita proposta inusitada de jogador do Real Madrid A musa do OnlyFans, que ficou conhecida pelo "bumbum mais simétrico do mundo" da Playboy, segundo parâmetros de IA, Tyffany Santos...

‌



A+

A-

Musa do Onlyfans é paga para tatuar nome de jogador do Real Madrid (Foto Reprodução Instagram)

A musa do OnlyFans, que ficou conhecida pelo "bumbum mais simétrico do mundo" da Playboy, segundo parâmetros de IA, Tyffany Santos, aceitou um pedido inusitado. Jude Bellingham, que atualmente é meio-campista no Real Madrid, ofereceu 10 mil dólares, cerca de R$ 53,9 mil na cotação atual, para ela tatuar seu nome.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Musa do Onlyfans é paga para tatuar nome de jogador do Real Madrid; saiba quanto

• Saiba qual tarefa doméstica Kelly Key odeia realizar

• MC Mirella pede perdão a IZA após expor situação com Yuri Lima: ‘Não foi minha intenção’