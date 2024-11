Música póstuma de Liam Payne tem lançamento adiado Música póstuma de Liam Payne tem lançamento adiado Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 30/10/2024 - 09h49 (Atualizado em 30/10/2024 - 09h49 ) twitter

Música póstuma de Liam Payne tem lançamento adiado

O produtor Sam Pounds, responsável pela produção do último single de Liam Payne, anunciou nesta terça-feira, 29, que o lançamento da música póstuma do artista, intitulado Do No Wrong, será adiado. O lançamento, inicialmente previsto para sexta-feira, 1º, foi postergado em consideração à família de Payne, que ainda enfrenta o luto após sua morte em 16 de outubro, decorrente de uma queda do terceiro andar de um hotel na Argentina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre essa triste notícia.

