Namorada de Benício Huck rebate críticas após treta com influenciadoras adolescentes: ‘Desrespeito’ Namorada de Benício Huck se envolve em polêmica por conta de pedido de amizade no "dix" e vira alvo de memes nas redes sociais. O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/05/2025 - 15h28 (Atualizado em 07/05/2025 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Benício Huck e Duda Guerra (Foto: Reprodução) Feed TV

Uma briga entre influenciadoras adolescentes vem movimentando as redes sociais — e Duda Guerra, namorada de Benício Huck e nora de Angélica, está no centro da confusão. Aos 16 anos, ela usou seu perfil no TikTok para se pronunciar após ser criticada por internautas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

Leia Mais em Feed TV:

Mãe de Ludmilla comenta reaproximação do pai biológico da cantora: “O mundo dá voltas”

Após 17 anos juntos, Carol Hubner anuncia fim do casamento com Fernando Meligeni

Gilberto Gil comemora alta de Preta Gil após nova internação