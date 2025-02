Nattanzinho abre o jogo sobre relacionamento e diferenças com Rafa Kalimann Casal tem romance exposto e comentado na web O conteúdo Nattanzinho abre o jogo sobre relacionamento e diferenças com Rafa Kalimann... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 11h27 ) twitter

whatsapp-image-2025-01-22-at-05.33.24

Nattan e Rafa Kalimann têm vivido um romance cheio de cumplicidade desde que assumiram o namoro no final do ano passado. O casal, sempre inseparável, conquista os fãs com momentos especiais e declarações apaixonadas. Em entrevista ao Gshow, o cantor se derreteu ao falar sobre a influenciadora.

Para saber mais sobre a história de amor e as diferenças entre Nattan e Rafa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

