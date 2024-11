Nego do Borel se pronuncia após briga na rua: ‘Chega de apanhar calado’ Nego do Borel se pronuncia após briga na rua: ‘Chega de apanhar calado’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/11/2024 - 11h49 (Atualizado em 25/11/2024 - 11h49 ) twitter

Nego do Borel

O funkeiro Nego do Borel se envolveu em uma briga na manhã do último domingo (24) em uma avenida movimentada do Rio de Janeiro, gerando grande repercussão. Segundo testemunhas e imagens divulgadas nas redes sociais, ele trocou socos com outro homem antes de ser contido por policiais e encaminhado a uma delegacia da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre o incidente e a reação do cantor.

