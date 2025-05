Netinho de Paula relembra estratégia de Belo no início da carreira: “Queria matar ele” Cantor expôs bastidores curiosos do pagode dos anos 90 e relembrou a tática usada por Belo para se apresentar com plateia cheia. O... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 08/05/2025 - 13h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h07 ) twitter

Netinho e Belo (Foto: Reprodução) Feed TV

Durante uma entrevista descontraída ao podcast Papagaio Falante, Netinho de Paula não economizou nas memórias dos anos 1990 e entregou uma situação inusitada envolvendo o cantor Belo, ainda no início da carreira. “Eu tinha o meu grupo e ele era amigo da maioria do pessoal do meu grupo”, começou Netinho. Em um dos episódios que viveu ao lado do pagodeiro, ele relembrou duas entradas no mesmo show: “A primeira entrada, a casa estava vazia. Na segunda entrada, estava lotado”.

